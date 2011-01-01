Бытовки для вас с доставкой и сборкой!

Добро пожаловать на сайт компании «База бытовок №1». Обращайтесь к нам, если вам нужно качественное быстровозводимое строение! Работаем 365 дней в году без выходных и перерывов на обед. Вы можете выбрать готовый вагончик из каталога, заказать сборку бытовки на участке или разработать вместе с нашими специалистами мини-домик по вашим пожеланиям.

Строим для вас:

из качественных материалов, сертифицированных, безопасных и долговечных

по продуманным, проверенным годами проектам

точно в срок

с гарантией

Выставочная площадка, видеозвонок, онлайн-каталог

Ждём вас на площадке, где всегда можно посмотреть образцы строений, сравнить, оценить качество. База удобно расположена вблизи МКАД, недалеко от метро Саларьево, Тёплый стан, Румянцево. А если хотите сберечь время, вся сделка от осмотра до расчёта может быть проведена онлайн. Менеджер позвонит вам в удобный месенджер, проведёт видео-презентацию, покажет готовые строения. Оплату вы осуществите по окончании строительства.

Акции и распродажи

Не забудьте заглянуть в раздел акций! Там всегда есть интересные спецпредложения, приятные сюрпризы и полезные подарки